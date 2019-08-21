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Japonya Dışişleri Bakanından Hong Kong yorumu: “Diyalog yoluyla çözüm umuyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 09:52 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Hong Kong’da devam eden protesto gösterilerinin diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde sona ermesini umduğunu söyledi.Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’de bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanından Hong Kong yorumu: “Diyalog yoluyla çözüm umuyorum”

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Hong Kong’da devam eden protesto gösterilerinin diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde sona ermesini umduğunu söyledi.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’de bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek yıl Japonya’ya gerçekleştireceği ziyarete dair detayların ele alındığı görüşmede Wang, Çin ve Japonya’nın geleceği parlak olan ülkeler olduğunu ve bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunabileceğini söyledi. Taro Kono ise yapıcı hamleler geliştirmek için istişareye açık olduklarını ifade etti.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, görüşmede Başkan Xi Jinping’in gelecek bahar Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaretin başarıya ulaşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çaba göstereceklerini yinelediklerini belirtti. Hong Kong’da devam eden protesto gösterilerine de değinen Kono, gösterilerin diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde sona ermesini umduğunu söyledi.

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