Japonya ve Güney Kore istihbarat anlaşmasını görüştü

Japonya ve Güney Kore arasında imzalanan, ancak Güney Kore’nin bu sene yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşmasına dair iki ülke arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilemediği bildirildi.

Japonya ve Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen, ancak Güney Kore’nin bu sene yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşması GSOMIA (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) konusunda iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde sonuç alınamadı.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, Güney Koreli mevkidaşı Jeong Kyeong-doo ile Pazar günü Tayland’ın Bangkok şehrinde bir araya geldi. İkili, daha sonra da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmelerde bulundu.

İşbirliği vurgusu

Görüşmelerde tarafların, Kuzey Kore’nin füze denemeleri karşısında güvenlik işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Ayrıca Esper’in Seul’ün GSOMIA’yı yenilememe kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini yinelediği kaydedildi. Bakan Kono da ülkelerin işbirliği ihtiyacı konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak Günek Kore’den olumlu bir hamle beklediklerini ifade etti.