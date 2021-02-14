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Japonya’da 5.2 büyüklüğünde deprem

14.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Japonya’nın Fukushima eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Dün 7.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya’da yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

Japonya’nın Fukushima eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Dün 7.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Japonya’da yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Japonya meteoroloji ajansı, Fukushima eyaletinde yerin 50 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili yaralanma ve can kaybı bildirilmedi.
Dün Japonya’yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 124 kişinin yaralandığı, 900 bin evin elektriksiz kaldığı ve bazı tren seferlerinin askıya alındığı açıklanmıştı.

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