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Japonya'daki Amerikan savaş pilotları, uçuş sırasında selfie çekiyor, kitap okuyor, bıyık tarıyor'

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

Japonya'da Amerikan üslerinde konuşlu birliklerde görev yapan bazı pilotların uçuş sırasında selfie çekip paylaştıkları, ellerini dümenden çekerek kitap okudukları ve bıyıklarını taradığı belirtildi.

Japonya'da Amerikan üslerinde konuşlu birliklerde görev yapan bazı pilotların uçuş sırasında selfie çekip paylaştıkları, ellerini dümenden çekerek kitap okudukları ve bıyıklarını taradığı belirtildi.

Aralarında, geçen yıl havada çarpışarak düşen uçaklardan birinin pilotunun da bulunduğu bazı subayların idrar örneklerinde de "alkol ve sakinleştirici ilaç" izlerine rastlandı.

Bu bulgular, 6 Aralık 2018'de F/A 18 tipi savaş uçağıyla başka birlikten bir tanker uçağın havada çarpışmasıyla ilgili olarak Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanan raporda yer aldı. Olayda altı pilot hayatını kaybetmişti.

Raporda, Japonya'nın batısındaki Iwakunu Üssü'nde görevli bazı pilotların uçuş sırasında oksijen maskelerini çıkarıp uçuş güvenliğini tehlikeye atan "profesyonellik dışı davranışlar" sergiledikleri belirtildi.

Aynı birlikteki pilotlar, 28 Nisan 2016'da da bir kazaya karışmıştı. Yine bir F/A 18 uçağı bir tanker uçağın hortumuna çarpmış, ölen ya da yaralanan olmamıştı. Olay sonrasında inceleme başlatılmasına gerek olmadığına karar verilmişti.

yakıt ikmali yapan uçaklar

Raporda 2018'de iki uçağın çarpışmasında, birlikte görevli pilotların disiplinsiz davranışlarının da rolü olduğu belirtilerek "2016'daki kaza araştırılsaydı bu kaza önlenebilirdi" denildi.

Dört pilot görevden alındı

Soruşturma sonunda dört pilotun görevden alındığı açıklandı. Bu pilotlardan birinin WhatsApp hesabında uçuş sırasında çektiği maskesiz fotoğrafını paylaştığı söyleniyor.

Japonya Savunma Bakanlığı raporun yayımlanmasından sonra ABD'ye pilotların disiplin kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Dün de Japonya'daki üslerde görevli bir Amerikan F16 uçağının belirlenen alanın birkaç kilometre uzağına bir tatbikat bombası düşürdüğü açıklanmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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