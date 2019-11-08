Japonya'daki Amerikan savaş pilotları, uçuş sırasında selfie çekiyor, kitap okuyor, bıyık tarıyor'

Japonya'da Amerikan üslerinde konuşlu birliklerde görev yapan bazı pilotların uçuş sırasında selfie çekip paylaştıkları, ellerini dümenden çekerek kitap okudukları ve bıyıklarını taradığı belirtildi.

Aralarında, geçen yıl havada çarpışarak düşen uçaklardan birinin pilotunun da bulunduğu bazı subayların idrar örneklerinde de "alkol ve sakinleştirici ilaç" izlerine rastlandı.

Bu bulgular, 6 Aralık 2018'de F/A 18 tipi savaş uçağıyla başka birlikten bir tanker uçağın havada çarpışmasıyla ilgili olarak Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanan raporda yer aldı. Olayda altı pilot hayatını kaybetmişti.

Raporda, Japonya'nın batısındaki Iwakunu Üssü'nde görevli bazı pilotların uçuş sırasında oksijen maskelerini çıkarıp uçuş güvenliğini tehlikeye atan "profesyonellik dışı davranışlar" sergiledikleri belirtildi.

Aynı birlikteki pilotlar, 28 Nisan 2016'da da bir kazaya karışmıştı. Yine bir F/A 18 uçağı bir tanker uçağın hortumuna çarpmış, ölen ya da yaralanan olmamıştı. Olay sonrasında inceleme başlatılmasına gerek olmadığına karar verilmişti.