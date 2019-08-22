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Japonya’dan G. Kore’ye ’istihbarat anlaşması’ mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin Güney Kore ile 2016’da imzalanan istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürmek istediğini söyledi.2016 yılında Japonya ve Güney Kore arasında imzalandığından beri her sene yenilenen Askeri İstihbarat Genel Güvenlik Anlaşması (GSOMIA), bu yılki sürenin dolacağı tarih olan 24 Ağustos’tan önce bir kez daha gündeme geldi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ülkesinin Güney Kore ile 2016’da imzalanan istihbarat paylaşım anlaşmasını sürdürmek istediğini söyledi.
2016 yılında Japonya ve Güney Kore arasında imzalandığından beri her sene yenilenen Askeri İstihbarat Genel Güvenlik Anlaşması (GSOMIA), bu yılki sürenin dolacağı tarih olan 24 Ağustos’tan önce bir kez daha gündeme geldi. Cumartesi günü her iki ülkenin de bildirimde bulunmak suretiyle geri çekilme hakkı bulunan anlaşmayla ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, güvenlik konusundaki ikili işbirliğini güçlendireceği ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacağı inancıyla anlaşmanın şimdiye dek otomatik olarak yenilendiğini hatırlattı. Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkilerin gergin bir dönemden geçtiğini söyleyen Suga, buna rağmen iki ülkenin birlikte çalışması gereken alanlarda işbirliğinin önemli olduğuna inandığını kaydetti.
Üçlü işbirliği vurgusu
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya da, anlaşmanın iki ülkeyi de ilgilendiren güvenlik durumlarının analiz edilmesi ve karşılıklı yanıt alınması noktasında Japonya ve Güney Kore için yararlı bir çerçeve çizdiğini ifade etti. Iwaya Japonya’nın, mayıs ayından bu yana devam eden Kuzey Kore’nin füze denemeleri konusunda Seul ile istihbarat paylaştığını hatırlatarak, anlaşmanın Japonya, ABD ve Güney Kore arasında işbirliğine katkı sağladığını belirtti.
Tartışmalara neden olmuştu
Güney Kore ile Japonya arasında 2012 yılında imzalanmak istenen GSOMIA, iki ülke arasındaki tarihi ihtilaflar nedeniyle Japonya karşıtı siyaset yürüten Güney Kore muhalefeti nedeniyle uzun süre imzalanmamıştı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, karşılıklı gizli askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı 2016 yılında Kuzey Kore kaynaklı askeri tehditleri gerekçe göstererek ‘gerekli’ olarak nitelemiş ve anlaşma Tokyo’da imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Güney Kore Japonya’ya Pyongyang’ın balistik füzeleri konusunda bilgi sağlıyor, Japonya ise Güney Kore ile Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin denizaltı ve uydu görüntülerini paylaşıyordu.

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