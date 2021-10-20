Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Jason Momoa, Aquaman 2 çekimlerinde yaralandığını açıkladı! “Fazla heyecanlanıyorum”

Jason Momoa, Aquaman 2 çekimlerinde yaralandığını açıkladı! “Fazla heyecanlanıyorum”

20.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jason Momoa, başrolde yer aldığı Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) filmlerinin çekimleri sırasında yaralandığını söyledi. İşini ciddiye aldığını ve severek yaptığını belirten Momoa, “İşimi seviyorum ve biraz fazla heyecanlıyorum” dedi.

Jason Momoa, Aquaman 2 çekimlerinde yaralandığını açıkladı! “Fazla heyecanlanıyorum”

Aquaman yıldızı Jason Momoa, işini aşkla yaptığını çekimler sırasında başına gelen olayları anlatarak bir kez daha kanıtladı. The Ellen DeGeneres adlı TV programına katılan 42 yaşındaki aktör, Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) film çekiminde kimi sahnelerde zorlandığını itiraf etti. Çekimler sırasında kornea çizilmesi dahil olmak üzere yaşadığı yaralanma olaylarını anlattı.

‘Aquaman 2’ filminin sevilen oyuncusu Jason Momoa, sevenlerini heyecanlandırdı! Kostümüyle paylaştı‘Aquaman 2’ filminin sevilen oyuncusu Jason Momoa, sevenlerini heyecanlandırdı! Kostümüyle paylaştı

“ÇOK HIRPALANDIM”

1

Kornea çizilmesini daha sonrasında fark ettiğini dile getiren Momoa, “Gözlerimi ovuşturuyordum. Bir şeyin kestiğini fark ettim ve ameliyat oldum. Fıtığım vardı, tedavi gördüm. Epey hırpanlandım. Harika bir film oldu, çok seveceksiniz” diye konuştu. Ünlü aktör ayrıca, “İşimi seviyorum ve biraz fazla heyecanlanıyorum. Yaşla ilgili. Yaş almış bir süper kahramanım artık” yorumunu yaptı.

Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) filmi 16 Aralık 2022’de vizyona giriyor. Devam filminde Momoa’nın yanı sıra Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler de rol alıyor.

Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladıJohnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttı
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
İlk haftasında rekoru kırdı! Hasılatı dudak uçuklattıİlk haftasında rekoru kırdı! Hasılatı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Yeni akım şoke etti! Cinsel ilişki sırasında kullanılan krem...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.