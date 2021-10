Jason Momoa, Aquaman 2 çekimlerinde yaralandığını açıkladı! “Fazla heyecanlanıyorum”

Aquaman yıldızı Jason Momoa, işini aşkla yaptığını çekimler sırasında başına gelen olayları anlatarak bir kez daha kanıtladı. The Ellen DeGeneres adlı TV programına katılan 42 yaşındaki aktör, Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) film çekiminde kimi sahnelerde zorlandığını itiraf etti. Çekimler sırasında kornea çizilmesi dahil olmak üzere yaşadığı yaralanma olaylarını anlattı.

“ÇOK HIRPALANDIM”

Kornea çizilmesini daha sonrasında fark ettiğini dile getiren Momoa, “Gözlerimi ovuşturuyordum. Bir şeyin kestiğini fark ettim ve ameliyat oldum. Fıtığım vardı, tedavi gördüm. Epey hırpanlandım. Harika bir film oldu, çok seveceksiniz” diye konuştu. Ünlü aktör ayrıca, “İşimi seviyorum ve biraz fazla heyecanlanıyorum. Yaşla ilgili. Yaş almış bir süper kahramanım artık” yorumunu yaptı.

Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) filmi 16 Aralık 2022’de vizyona giriyor. Devam filminde Momoa’nın yanı sıra Amber Heard, Yayha Abdul-Mateen gibi isimler de rol alıyor.