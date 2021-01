Jason Statham’lı Five Eyes filmine sürpriz bir oyuncu katıldı

Çekimlerinin bir kısmının Antalya’da yapıldığı Guy Ritchie imzalı yeni casus filmi Five Eyes’ın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başrolünü Jason Statham’ın Aubrey Plaza ile paylaştığı filme katılan son isim Josh Hartnett oldu.

Josh Hartnett ve Jason Statham, Five Eyes sayesinde ikinci kez Guy Ritchie ile birlikte çalışmış olacak. İkilinin ilk bir araya gelmesi Wrath of Man filmiyle oldu. Filmin çekimleri tamamlandı, ancak izleyici karşısına geçmedi.

FİVE EYES KONU

Five Eyes, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınan M16 ajanı Orson Fortune’u takip ediyor. CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşması zorunda kalır.

Guy Ritchie, 2020'nin başlarında vizyona giren The Gentlemen'ın ardından Five Eyes, Wrath of Man ve Aladdin 2 için olan çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca The Gentlemen'ın bir televizyon dizisine dönüştürüleceği biliniyor. The Gentlemen, gişeden 115 milyon dolar kazanmış ve izleyicilerin beğenisini elde etmişti.