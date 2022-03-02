Jeep, ilk görüntülerini yayınladı! 2023'te geliyor

Otomobil markaları tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde olsa da üretimlerini sürdürüyor. Markaların ağırlık verdikleri konu ise tahmin edeceğiniz üzere elektrikli araçlar oluyor. Bu anlamda birçok markayı barındıran bir çatı marka olan Stellantis önemli adımlar atıyor. Son olarak ise Stellantis çatısı altında yer alan Jeep, dikkat çeken bir adım atmış durumda.

İŞTE JEEP'İN İLK ELEKTRİKLİ SUV ARACINDAN İLK GÖRÜNTÜLER!

Jeep, ilk elektrikli SUV modeline ait görüntüleri yayınladı. Şirket otomobilin ayrıntılarını paylaşmadı. Hatta tamamen elektrikli SUV'un adı bile paylaşılan bilgiler arasında yer almadı. Ancak otomobilin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi verildi.

Jeep, yeni elektrikli aracının 2023'te piyasaya çıkacağını doğruladı.

