HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Jeep, ilk görüntülerini yayınladı! 2023'te geliyor

Jeep, ilk görüntülerini yayınladı! 2023'te geliyor

02.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stellantis çatısı altındaki Jeep, yaklaşmakta olan ilk elektrikli SUV modelinin görüntülerini paylaştı. Henüz adı bilinmeyen otomobilin 2023'te piyasaya çıkacağı aktarıldı.

Jeep, ilk görüntülerini yayınladı! 2023'te geliyor

Otomobil markaları tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde olsa da üretimlerini sürdürüyor. Markaların ağırlık verdikleri konu ise tahmin edeceğiniz üzere elektrikli araçlar oluyor. Bu anlamda birçok markayı barındıran bir çatı marka olan Stellantis önemli adımlar atıyor. Son olarak ise Stellantis çatısı altında yer alan Jeep, dikkat çeken bir adım atmış durumda.

İŞTE JEEP'İN İLK ELEKTRİKLİ SUV ARACINDAN İLK GÖRÜNTÜLER!

Jeep, ilk elektrikli SUV modeline ait görüntüleri yayınladı. Şirket otomobilin ayrıntılarını paylaşmadı. Hatta tamamen elektrikli SUV'un adı bile paylaşılan bilgiler arasında yer almadı. Ancak otomobilin ne zaman çıkacağına dair bir bilgi verildi.

02_220301_jeep

Jeep, yeni elektrikli aracının 2023'te piyasaya çıkacağını doğruladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkaracak yöntem!Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkaracak yöntem!
Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesajRusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj
Polonya sınırında inanılmaz anlarPolonya sınırında inanılmaz anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti!

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Biden'dan Putin'e sert sözler: Bedelini ödeyeceksin

Biden'dan Putin'e sert sözler: Bedelini ödeyeceksin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.