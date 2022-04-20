Jennifer Aniston'un 20 yıllık itirafının ardından akıllarda tek soru kaldı: Uykusuzluk hastalığı nedir?

Jennifer Aniston'un 30 yaşından beri uykusuzluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamasının ardından bu hastalık araştırılmaya başlandı. Peki, Jennifer Aniston'un hastalığı kimlerde görülür? Uykusuzluk hastalığı(insomnia) ne zaman başlar?

UYKUSUZLUK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Gece sık sık uyanmak

Geceleri uykuya dalmakta zorluk

Uyusan bile dinlendiğini anlamamak

Gündüz hissedilen yorgunluk veya uyku hali

Sinirlilik, depresyon veya anksiyete

Dikkatsizlik ve hafıza güçlüğü

Düşük performans, mutsuzluk

UYKUSUZLUK HASTALIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Öncelikle düzenli saatlerde uyumak ve uyanmak önemli.

Uyku için yastığınızdan yatacağınız yere kadar tüm şartları iyileştirin.

Gün içinde enerjinizi atabileceğiniz bir şeylerle meşgul olmak da iyi bir uyku için önemlidir.

Alınan ilaçlar da uykusuzluk sebebi olabilir. Bunu kontrol edin ve doktorunuzdan bilgi alın.

Gündüz uykusundan ve şekerlemelerden kaçının ya da azaltın.

Uyku kaçıran kafein ve alkolden uzak durun.

Yatmadan önce aşırı yağlı besinler, hazır gıdalardan uzak durun.

Yatmadan önce sıcak bir duş alın ve yatarken kitap okuyun.



