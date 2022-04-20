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Jennifer Aniston'un 20 yıllık itirafının ardından akıllarda tek soru kaldı: Uykusuzluk hastalığı nedir?

20.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz Friends dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla 30’lu yaşlarından beri uykusuzluk hastalığıyla mücadele ettiğini itiraf etti. İnsomnia olarak da bilinen halk arasında uykusuzluk hastalığı olarak anılan bu hastalık nedir? Uykusuzluk hastalığı kimlerde görülür? Uykusuzluk hastalığı tedavisi var mı?

Jennifer Aniston'un 20 yıllık itirafının ardından akıllarda tek soru kaldı: Uykusuzluk hastalığı nedir?

Jennifer Aniston'un 30 yaşından beri uykusuzluk hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamasının ardından bu hastalık araştırılmaya başlandı. Peki, Jennifer Aniston'un hastalığı kimlerde görülür? Uykusuzluk hastalığı(insomnia) ne zaman başlar?

UYKUSUZLUK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

  • Gece sık sık uyanmak
  • Geceleri uykuya dalmakta zorluk
  • Uyusan bile dinlendiğini anlamamak
  • Gündüz hissedilen yorgunluk veya uyku hali
  • Sinirlilik, depresyon veya anksiyete
  • Dikkatsizlik ve hafıza güçlüğü
  • Düşük performans, mutsuzluk

UYKUSUZLUK HASTALIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  • Öncelikle düzenli saatlerde uyumak ve uyanmak önemli.
  • Uyku için yastığınızdan yatacağınız yere kadar tüm şartları iyileştirin.
  • Gün içinde enerjinizi atabileceğiniz bir şeylerle meşgul olmak da iyi bir uyku için önemlidir.
  • Alınan ilaçlar da uykusuzluk sebebi olabilir. Bunu kontrol edin ve doktorunuzdan bilgi alın.
  • Gündüz uykusundan ve şekerlemelerden kaçının ya da azaltın.
  • Uyku kaçıran kafein ve alkolden uzak durun.
  • Yatmadan önce aşırı yağlı besinler, hazır gıdalardan uzak durun.
  • Yatmadan önce sıcak bir duş alın ve yatarken kitap okuyun.


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