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Jennifer Lopez'in bir çift kot pantolona benzeyen çizmeleri gözleri yanılttı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bu yılın başlarında Kim Kardashian, Blake Lively gibi ünlülerin tercih ettiği denim botları bu kez ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez giydi. Ünlü şarkıcı Lopez'in ilk bakışta pantolonunun düşmüş olduğunu düşünebilirsiniz ama, yakından incelediğinizde kemer halkaları ve siyah deri kayışları ile tamamlanan Versace imzalı çizme giydiğini görebilirsiniz.

Jennifer Lopez'in bir çift kot pantolona benzeyen çizmeleri gözleri yanılttı

Geçtiğimiz günlerde 49. yaşını kutlayan Jennifer Lopez kusursuz görünümünden hiçbir şey kaybetmiyor. Sesiyle, dansıyla, oyunculuğla, fit görünümüyle her zaman konuşulan Lopez bu kez kıyafetiyle gündeme geldi.

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Lopez büyük boy beyaz bir gömlek, Hermes Birkin koleksiyonundan siyah rugan bir çanta, aynalı gözlükler, halka küpeler ve aslında habere konu olan çizmeleriyle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcının topuklu diz üstü çizmeleri belinde kemeri de olan bir blue jean pantolon görünümündeydi.

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Versace Resort 2019 koleksiyonundan çizmeleri ve gömleğinden oluşan kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Lopez, MTV televizyon kanalına giderken basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

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Jennifer Lopez moda blue jean çizme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o degilde bu kadın 50 yaşına gelmiş hala taşşşşşşşşşşşşş
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