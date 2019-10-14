Jennifer Lopez sayesinde trend oldu! Şimdi kadınlar formda kalmak için direk dansı yapıyor

Direk dansı sanatı son zamanlarda en sıcak fitness trendlerinden biri olarak görülüyor. Bu sanatın bu kadar parlamasına neden olan kişiyse 50 yaşında olan ancak yaşını pek göstermeyen Jennifer Lopez. ABD ve Avrupa'da gişe rekorları kıran Hustlers fiminde bir striptizciyi canlandıran Lopez direk dansı sanatının moda haline gelmesini sağladı.

Direk dansı eğitmeni Cat Lee direk dansının uygulamasının biraz zor olduğunu ancak sonuçlarının oldukça etkili olduğunu söylüyor. Cat, 'direk dansı üst gövde, karın ve bacaklar için tam bir vücut egzersizidir. Direkte yukarı doğru çekilmek, dönmek bütün kol ve omuz kaslarını harekete geçirirken esneklik kazanmanızı sağlar. Diğer egzersizlerde yapay ağırlık kaldırılıyor bunda ise kendinizi direğe çıkarmanız gerekiyor ki bu çok daha zor. Her tırmanış, gittikçe zorlaşırken, daha yükseğe çıktıkça daha da zorlaşır, çünkü kaslarınızın kaymanızı engellemek için sürekli olarak durdurması gerekecektir.

Yukarı tırmandığınızda ellerinizi başınızın üstüne getirmeniz, bacaklarınızı yukarı kaydırmanız ve bacaklarınızı yeni yükseklikte tekrar direğe sıkmadan önce üst gövdeden çekmeniz gerekir. Kolay değil. Her egzersizde olduğu gibi, görünür kilo kaybını görmek birkaç ay alacaktır ancak sadece birkaç haftada kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Duruncaya kadar ne kadar çalıştığınızı fark etmeyeceksiniz' diye ekliyor.

Direk dansının özellikle kadınlar arasında moda olmasının nedeni ise kadınların etkilendiği kişiler olması. Reality şov yıldızı Kim Kardashian, şarkıcı Shakira ve aktris Emma Watson direk dansı sayesinde formunu koruyan isimler.



