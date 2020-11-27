Jennifer Lopez soyundu, Instagram karıştı: Buna bir son verin

Instagram'da çoğunluk kadınlar olmak üzere filtre kullanılmasına alışkınız. Bu nedenle bu platformda artık tek bir sivilceli fotoğrafa bile rastlamıyoruz. Ancak bu 'kusursuz' görünme arzusu yine kadınları 'zehirlemeye' devam ediyor.
Ünlü televizyon sunucusu 53 yaşındaki Ulrika Jonsson da Jennifer Lopez'in son çıplak fotoğrafından yola çıkarak sosyal medyanın 'zehirlediğine' dikkat çekti.
Jonsson, 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in müstehcen çıplak fotoğraflarıyla 'gerçekçi olmayan bir beklenti' oluşturduğunu iddia ederek 'Öyle görünmemek için bahanem nedir?' diye sordu.
Jonsson, Jennifer Lopez'in yeni single'ını tanıtmak için çıplak olarak poz vermesinin ardından şehvetli çıplak fotoğraflarıyla 'gerçekçi olmayan bir beklenti' oluşturuyor dedi.
Ulrika, yıldızların hayranlarına çekici görünmek için formda olmaları gerektiğini, haksız bir standart oluşturduğunu iddia ederek, kızı Bo'nun bile sosyal medyayı 'zehirli' olarak gördüğünü sözlerine ekledi.
Ulrika şunları söyledi: 'Ağırlıklı olarak imaja dayanan, benzeri görülmemiş bir ünlü çağında yaşıyoruz. Bu mükemmellik pazarlamasının çok ciddi zararlar verdiğine inanıyorum. Değersiz ve anlamsız hissetmek yeterince kötü, ama genç ve yaşlı, ünlü ve “normal” tüm kadınlar üzerindeki etkisinden endişe ediyorum. İkisi 16 ve 20 yaşındaki genç kızlardan oluşan dört çocuk annesi olarak, bu görüntülerle çevrili olmanın etkisinin onlara ne yaptığı ve öz değer duyguları konusunda acı verici bir şekilde endişeliyim.
Bana anlayışlı ve filtrelerin farkında olduklarını ve bu görüntülerin bazen gerçeklikten oldukça uzak olduğunu iddia edebilirler, ancak derinlerde aynaya veya çektikleri selfieye baktığımda böyle olmadığını görüyorum. Bunun kadınlar üzerinde nasıl bu kadar zararlı bir etkiye sahip olabileceğini görebiliyorum. Formda kalmaktan çok daha başka önceliklerimiz olmalı.'
Sunucu Ulrika, sosyal medya hesaplarında hiç filtreye başvurmuyor ve makyajsız teninin fotoğraflarını açıkça paylaştığı için hemcinslerinden övgü topluyor.
Bununla birlikte Ulrika'da Jennifer Lopez'in çıplak fotoğrafının ardından çıplak poz verdi ve şöyle konuştu: 'Benim bedenim, benim kurallarım. Niyetim gücendirmek, öfkelendirmek veya rahatsız etmek değil. Vücudumun katlandığı her şeye rağmen şimdi onu geri almam ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapmam gerektiğini hatırlatan bir nottu. Siz de vücudunuza sahip olun ve onu olduğu gibi sevin.'
Okuyucu Yorumları 0 yorum