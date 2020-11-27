Jennifer Lopez soyundu, Instagram karıştı: Buna bir son verin

Instagram'da çoğunluk kadınlar olmak üzere filtre kullanılmasına alışkınız. Bu nedenle bu platformda artık tek bir sivilceli fotoğrafa bile rastlamıyoruz. Ancak bu 'kusursuz' görünme arzusu yine kadınları 'zehirlemeye' devam ediyor.

Ünlü televizyon sunucusu 53 yaşındaki Ulrika Jonsson da Jennifer Lopez'in son çıplak fotoğrafından yola çıkarak sosyal medyanın 'zehirlediğine' dikkat çekti.

Jonsson, 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in müstehcen çıplak fotoğraflarıyla 'gerçekçi olmayan bir beklenti' oluşturduğunu iddia ederek 'Öyle görünmemek için bahanem nedir?' diye sordu.

'GERÇEKÇİ OLMAYAN BİR BEKLENTİ'

Jonsson, Jennifer Lopez'in yeni single'ını tanıtmak için çıplak olarak poz vermesinin ardından şehvetli çıplak fotoğraflarıyla 'gerçekçi olmayan bir beklenti' oluşturuyor dedi.

Ulrika, yıldızların hayranlarına çekici görünmek için formda olmaları gerektiğini, haksız bir standart oluşturduğunu iddia ederek, kızı Bo'nun bile sosyal medyayı 'zehirli' olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

'TÜM KADINLARI ETKİLİYOR'

Ulrika şunları söyledi: 'Ağırlıklı olarak imaja dayanan, benzeri görülmemiş bir ünlü çağında yaşıyoruz. Bu mükemmellik pazarlamasının çok ciddi zararlar verdiğine inanıyorum. Değersiz ve anlamsız hissetmek yeterince kötü, ama genç ve yaşlı, ünlü ve “normal” tüm kadınlar üzerindeki etkisinden endişe ediyorum. İkisi 16 ve 20 yaşındaki genç kızlardan oluşan dört çocuk annesi olarak, bu görüntülerle çevrili olmanın etkisinin onlara ne yaptığı ve öz değer duyguları konusunda acı verici bir şekilde endişeliyim.