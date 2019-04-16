Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, kadın hastalıkları konusunda sıkça sorulan “Jinekolojik muayenenin yaşı var mıdır?” sorusuna açıklık getirdi.

Bu rutin durumun elbette ki istisnaları vardır. Kız çocuklarında ortalama adet başlangıç yaşı 12-13 olup adetin 9 yaşından önce olduğu erken menarş ya da çocuğun 16 yaşında olup hala adet görmediği, hala olmadığı gecikmiş menarş durumlarında muhakkak jinekolojik muayene ve hormon testleri gerekir.

JİNEKOLOĞA GİTMEYİ GEREKTİRECEK DURUMLAR

Bazen cinsel aktif dönemden önce; meme gelişim anomalileri, karın ağrıları, memeden sıvı gelmesi, kokulu ya da kaşıntılı akıntı, sancılı adetler, dış genital bölgenin normalden farklı görünümü gibi jinekoloğa gitmeyi gerektirecek durumlar olabilir.

Yine özellikle stresli dönmelerde çocuklarda çok sık gördüğümüz adet düzensizliklerinde (aşırı miktarda adet kanamaları, sık ya da seyrek adet olma, lekelenme şeklinde adet olma vb.) durumlarında hasta mutlaka muayene edilmelidir.

JİNEKOLOJİK MUAYENENİN AMACI NEDİR?