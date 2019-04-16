KADIN

Jinekolojik muayenenin yaşı var mıdır?

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 16.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Tüm kadınlar cinsel açıdan aktif yaşa geldiklerinde mutlaka jinekolojik muayene olmalı ve başka bir tıbbi durum olmadığı sürece bu jinekolojik muayeneler yılda bir kez tekrarlanmalıdır.

Jinekolojik muayenenin yaşı var mıdır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, kadın hastalıkları konusunda sıkça sorulan “Jinekolojik muayenenin yaşı var mıdır?” sorusuna açıklık getirdi.

Bu rutin durumun elbette ki istisnaları vardır. Kız çocuklarında ortalama adet başlangıç yaşı 12-13 olup adetin 9 yaşından önce olduğu erken menarş ya da çocuğun 16 yaşında olup hala adet görmediği, hala olmadığı gecikmiş menarş durumlarında muhakkak jinekolojik muayene ve hormon testleri gerekir.

JİNEKOLOĞA GİTMEYİ GEREKTİRECEK DURUMLAR

Bazen cinsel aktif dönemden önce; meme gelişim anomalileri, karın ağrıları, memeden sıvı gelmesi, kokulu ya da kaşıntılı akıntı, sancılı adetler, dış genital bölgenin normalden farklı görünümü gibi jinekoloğa gitmeyi gerektirecek durumlar olabilir.

Yine özellikle stresli dönmelerde çocuklarda çok sık gördüğümüz adet düzensizliklerinde (aşırı miktarda adet kanamaları, sık ya da seyrek adet olma, lekelenme şeklinde adet olma vb.) durumlarında hasta mutlaka muayene edilmelidir.

JİNEKOLOJİK MUAYENENİN AMACI NEDİR?

Bir jinekolojik muayenede amaç; hem hastanın rahim, yumurtalıklar, rahim ağzı ve tüplerini ultrasonla değerlendirmek ve hem de spekulumla yapılan muayeneyle direk gözlem yoluyla dış genitaller, vajina ve ekstra genital patolojiler hakkında bilgi edinmektir.

SMEAR TESTİ DE YAPILIR

Yine cinsel aktif her kadından bu muayene esnasında, smear testi denen; rahim ağzından basit bir fırçayla alınan sıvıdaki hücrelerin araştırıldığı rahim ağzı kanseri tarama testi de yapılır.

Kısacası cinsel aktif yaşlar öncesindeki tüm jinekolojik problemler hastanın kadın doğumcu tarafından muayenesini zorunlu kılar.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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