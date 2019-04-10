KADIN

Jinekolojik problemler, regl döneminizin sancılı geçmesine neden oluyor

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Dismenore yani sancılı adet, özellikle genç kadın popülasyonu arasında yaygın bir problem olup, adet döneminde rahim içerisindeki prostoglandin moleküllerinin fazla salgılanmasıyla alakalıdır.

Jinekolojik problemler, regl döneminizin sancılı geçmesine neden oluyor

Peki hangi jinekolojik problemler dismenoreye yol açar? Sorunun yanıtı ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

Organik, psikolojik, fiziksel ve hormonal sebeplerden kaynaklanabilir. Dismenoreye yol açan başlıca organik problemler şunlardır:

- Pelvik enfeksiyonlar: Özellikle rahim içi zarı tutan endometrit, tüpleri ve overleri etkileyen salpingooforit durumları ya da rahim ağzını etkileyen servisitlerde sancılı adet olunabilir.

- Çikolata kistleri ve endometriozis: Adet kanının tüpler aracılığıyla rahimden karın içerisine akması olarak basitçe ifade edilebilecek bu hastalıkta; 2-3 santimetreden büyük çikolata kistleri (endometrioma) ya da bunların saçma tanesi kadar küçük ve karın içi boşluğu, tüpler ve yumurtalıklar çevresine saçılmış halde olduğu endometriozis durumlarında, sıklıkla sancılı adet gözlenir.

- Miyomlar: Özellikle rahim içi boşluğunda ya da rahimin kas tabakasında bulunan submuköz ve intramural miyomlarda rahim kasılmaları sancılı adet olarak kendini gösterir.

- Rahim içi zarı polipleri: Rahim içi zarının et beni gibi kalınlaştığı bu alanlar yine sıklıkla sancılı ve bol adet şikayetleri ile karşımıza gelir. Özellikle rahim içi saplı bir polipin ya da saplı bir miyomun rahim ağzından vajene sarktığı durumlarda hastanın çok ciddi sancısı olabilir.

- Yumurtalık Kistleri: Genellikle adet düzensizliği de yapan bu durum, sıklıkla kistlerin yırtılıp içlerindeki sıvının karın boşluğuna aktığı over kist ruptürü halinde sancılı adete yol açmaktadır.

Tüm bunların dışında; soğuk, yoğun stres, hormonal düzensizlikleri, aşırı tatlı ve aşırı tuzlu yiyecekler, sigara, çay ve kafeinli yiyeceklerin de sancılı adet yaptığı bugün için bilinen dismenore sebepleridir.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
jinekolojik problemler dismenore

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