Jinekolojik problemler, regl döneminizin sancılı geçmesine neden oluyor

Peki hangi jinekolojik problemler dismenoreye yol açar? Sorunun yanıtı ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, oldukça faydalı açıklamalarda bulundu.

Organik, psikolojik, fiziksel ve hormonal sebeplerden kaynaklanabilir. Dismenoreye yol açan başlıca organik problemler şunlardır:

- Pelvik enfeksiyonlar: Özellikle rahim içi zarı tutan endometrit, tüpleri ve overleri etkileyen salpingooforit durumları ya da rahim ağzını etkileyen servisitlerde sancılı adet olunabilir.

- Çikolata kistleri ve endometriozis: Adet kanının tüpler aracılığıyla rahimden karın içerisine akması olarak basitçe ifade edilebilecek bu hastalıkta; 2-3 santimetreden büyük çikolata kistleri (endometrioma) ya da bunların saçma tanesi kadar küçük ve karın içi boşluğu, tüpler ve yumurtalıklar çevresine saçılmış halde olduğu endometriozis durumlarında, sıklıkla sancılı adet gözlenir.

- Miyomlar: Özellikle rahim içi boşluğunda ya da rahimin kas tabakasında bulunan submuköz ve intramural miyomlarda rahim kasılmaları sancılı adet olarak kendini gösterir.