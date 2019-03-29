HABER

JÖH ve PÖH bir arada! 5 ilde eş zamanlı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:04 | Son Güncelleme

Eksi 15 derece soğukta Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Polis Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

Bahar ayları öncesinde hız kazanan operasyonlarda bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. İşte arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği operasyondan görüntüler...

Tedbirler sıklaştırıldı

Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor. Bahar öncesi hız kazanan operasyonlarda bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Polis Özel Harekat timlerinin de destek verdiği Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede kullandığı güzergahlar başta olmak üzere il sınırları, yayla evlerinin bulunduğu alanlar ile karla kaplı ormanlık alanda -15 derece soğukta belirlenen alanlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.
Operasyonlarda JÖH ve PÖH timleri omuz omuza arazide hareket ederek şüpheli alanları kontrol ediyor. Operasyonlara iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de katılarak destek veriyor.
Terör örgütünün Sözde Karadeniz Açılım Grubu olarak kendilerini adlandıran 22 kişilik terörist grubunun 20’si bugüne kadar etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yaralı halde bölgeden kaçtıklarını tespit edildi.
Uzun süredir bölgede herhangi bir telsiz kestirmesi saptanmazken, örgütün yeniden bölgeye girme çalışmaları yapacağı yönünde gelen istihbaratlar sonucu arama tarama faaliyetleri, trafik kontrol, asayiş kontrol ve il sınırları arasındaki kontrol çalışmaları sıklaştırıldı.
Bölgede ‘Cudi Zaza’ Kod adlı terörist Mehmet Yakışır’ın ve ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in öldürülmesinin ardından dağılan terör örgütünün bölgede olduğu tahmin edilen ‘Kawa’ kod adlı İranlı terörist ve ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan isimli teröristin Kuzey Irak’a döndüğü ve yaralı oldukları tespit edildi. (İHA)
İşte operasyondan görüntüler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

Cep telefonu da çıktı tekne motoru da!

Günlük burç yorumları 29 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Aracıyla göle uçtu! Hayatını sulama hortumu kurtardı

Aracıyla göle uçtu! Hayatını sulama hortumu kurtardı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Soğuk hava, fırtına, kar ve yağmur...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul'da bu sabah! Sokak savaş alanına döndü

İstanbul'da bu sabah! Sokak savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.