Johnny Depp – Amber Heard kavgası bitmez! Kuyusunu kazmış ama başaramamış

Dünya gündeminden düşmeyen Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard arasındaki tansiyon bir türlü düşmüyor. Johnny Depp, yapımcı kardeşi Christi Dembrowski’ye bir mesaj göndererek Amber Heard’ün Aquaman’den kovulmasını istemiş.

BİTMEYEN DAVALAR

2015 ila 2017’de evli olan iki oyuncu boşanmalarına rağmen sık sık karşı karşıya geliyor. Zira Heard, Depp’i şiddet uygulamakla suçlarken Depp de evlilikleri sırasında Heard’ün yataklarına dışkıladığı gibi iddialarda bulunmuştu.

JOHNNY DEPP’İN KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Daha sonra The Sun, Depp’i “eşini döven biri” diye nitelemiş, ünlü oyuncu da gazeteye iftira davası açmıştı. Londra'da görülen davada hâkim, Depp'in Heard'e çeşitli şekillerde şiddet uyguladığına hükmetmişti. Daha sonra Depp’in Fantastik Canavarlar 3'ten (Fantastic Beasts) istifa etmesi istenmiş, oyuncu Karayip Korsanları'ndaki (Pirates of the Caribbean) rolünü kaybetmiş ve kariyeri düşüşe geçmeye başlamıştı.

Bu haberden sonra Depp’in hayranları harekete geçti ve Heard’ün Aquaman’den kovulmasını isteyen bir change.org kampanyası başlattı. Toplam imza sayısı 1 milyon 700 bini geçerken Heard, bu sayının şişirildiğini düşünüyor.