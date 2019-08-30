Johnson'dan parlamentonun tatil edilmesine ilişkin eleştirilere yanıt

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun tatilinin uzatılması kararına ilişkin yapılan eleştirilere yönelik, vekillerin, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkışı öncesinde tartışmak için çokça vakti olacağını ifade etti.

Sky News'in haberine göre, Johnson, "31 Ekim'de ayrılmadan önce artık son sürece girmiş olacağız. Bu süre içerisinde, parlamentonun çokça zamanı olacak. (Vekiller) Brexit'i aslında gerçekleştirmeden son üç seneyi tartışarak harcadı. Daha fazla değerlendirmek için çokça vakitleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Kraliçe 2. Elizabeth, Johnson'ın talebini kabul etmişti

Başbakan Johnson'ın çarşamba günü, 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e iletmiş, Kraliçe de bunu kabul etmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson dün görevinden istifa etmişti. Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın, istifa kararında, hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.