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Judy Perkins'e 3 ay sonra öleceksin denildi, çığır aşan tedavi sonrası kanserden eser kalmadı

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

3 ay ömrü kaldığı söylenen ileri evre meme kanseri hastası 49 yaşındaki bir kadın, alternatif bir tedavi sonrası kurtuldu. 90 milyar akyuvar vücuduna enjekte edilen Judy Perkins adlı kadında 2 yıl sonra kanserden eser kalmadı.

Judy Perkins'e 3 ay sonra öleceksin denildi, çığır aşan tedavi sonrası kanserden eser kalmadı

Uzmanlara göre şu ana dek bir kişide denenen tedavinin hayat kurtaracağını söylemek için erken. Ancak kimilerine göre her hastaya özel tedavi sunan bu yöntem, tıp dünyasında çığır açabilir.

Önce düşmanını tanı

İleri evre meme kanseri kemoterapi gibi geleneksel tedavilere yanıt vermeyen Perkins'in hastalığı, diğer organlara da yayılmıştı. Karaciğerinde tenis topu büyüklüğünde tümörler vardı.

Dünyanın önde gelen kanser araştırma kuruluşlarından ABD merkezli Ulusal Kanser Enstitüsü ise Perkins'e yeni bir terapi uyguladı.

Tıp dünyasını heyecanlandıran tedavide, hastanın kendi akyuvarları ile bazı ilaçlar kullanılıyor.

Terapi "düşmanını tanı" yöntemiyle başlıyor.

1

Önce tümörün genetiği ve geçirdiği mutasyonlar inceleniyor. Kanser böylece bağışıklık sisteminde daha görünür oluyor.

Hastanın bağışıklık sistemi zaten tümörlere karşı savaşıyor ama akyuvarlar ile kanser arasındaki mücadelede yenik düşüyor.

Perkins'in hastalığında 62 genetik anomaliden sadece 4'ü kansere saldırabilecek durumda.

Doktorlar avına devam ediyor.

2

Göğüs taramalarında kanseri öldürebilecek olan akyuvarlar saptanıyor. Sayıca yetersiz olan bu hücreler laboratuarda çoğaltılıyor. Perkins'in vücuduna yeniden enjekte edilen 90 milyar hücreye destek için ilaç tedavisi de uygulanıyor.

'Göğsümdeki tümörün giderek küçüldüğünü hissediyordum'

Judy Perkins, daha tedavinin bitiminden bir hafta sonra vücudunda bir değişiklik hissettiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Perkins "Göğsümdeki tümörün giderek küçüldüğünü hissediyordum. Bir iki hafta sonraysa tamamen kayboldu" diyor.

Perkins tedavi sonrasında yaptırdığı ilk göğüs taramasını unutmuyor.

Doktorlarla beraber heyecandan zıplamaya başlayan kadın, işte o zaman beklediği sözleri işitmiş: "İyileşebilirsin."

Perkins şimdi hayatın tadını çıkarıyor. Sırt çantasını toplayıp seyahat ediyor, deniz kanosuyla geziyor.

Florida'nın etrafındaki 5 haftalık seyri yeni bitmiş.

3

'Yaşayan ilaç'

Doktorlar, bu teknoloji için "yaşayan ilaç" tanımını yapıyor çünkü hastanın kendi canlı hücrelerinden üretiliyor.

BBC'ye konuşan Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Dr Steven Rosenberg "Akla hayale gelebilecek en kişiye özel tedavi yönteminden bahsediyoruz" diyor.

Tedavi sadece bir hastada denendi ve bulguların doğrulanması için daha çok deney yapılması gerekecek.

Kanser hastalarındaki bağışıklık tedavisi için en büyük zorluk bazı hastalarda işe yararken çoğunlukta işe yaramaması.

Buna rağmen "her kanser hastasına özel ilaç tedavisinin" yeni terapiler için önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri Judy Perkins

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