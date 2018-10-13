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Just Cause 4 için yeni video

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Açık dünya temalı aksiyon oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Just Cause yakında yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. İşte Just Cause 4 hakkındaki son detaylar.

Just Cause 4 için yeni video

Square Enix ve Avalanche Studios işbirliğiyle geliştirilen Just Cause 4, önümüzdeki Aralık ayında raflardaki yerini almış olacak. Just Cause serisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük haritaya sahip olan yapımda bir kez daha serbest ajan Rico Rodriguez’i kontrol edeceğiz.

Yapımcı ekibin Solis ismini verdiği hayali bir bölgede geçecek olan yapım, serinin şimdiye kadar ki en detaylı oyunu olma özelliğini de taşıyor.

Bir kez daha Rico Rodriguez karakterini kontrol edeceğimiz yapımda, birbirinden fantastik görevler bizleri bekliyor olacak.
Avalanche Studios, seriye 3. oyunla birlikte dahil ettiği tutma kancasını, 4. oyunda geliştirmemize de imkan verecek. Ayrıca Just Cause 4’te düşmanlarımız haricinde çevre ve hava şartlarıyla da mücadele etmemiz gerekecek. Çünkü ansızın karşılaşacağımız bir fırtına bizi fazlasıyla zor durumda bırakabilecek.

PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak 4 Aralık’ta satışa sunulacak olan yapım için merakla beklenen hikaye videosu da yayınlandı.

Yayınlanan hikaye videosuna buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Just Cause oyun

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