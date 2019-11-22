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Kaan Sunal Çanakkale’de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da 3 aydır kanser tedavisi gören ve ailesinin hastane yakınına park ettiği otomobilin çalınması sonrası hayatını kaybederek bütün Türkiye’yi üzen 22 yaşındaki Kaan Sunal, Çanakkale’de toprağa verildi.Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3 aydır kanser tedavisi gören üniversite öğrencisi Kaan Sunal’ın yakınları genci ziyarete gelmiş ve otomobillerini de hastanenin arka sokağına bırakmışlardı.

İstanbul’da 3 aydır kanser tedavisi gören ve ailesinin hastane yakınına park ettiği otomobilin çalınması sonrası hayatını kaybederek bütün Türkiye’yi üzen 22 yaşındaki Kaan Sunal, Çanakkale’de toprağa verildi.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3 aydır kanser tedavisi gören üniversite öğrencisi Kaan Sunal’ın yakınları genci ziyarete gelmiş ve otomobillerini de hastanenin arka sokağına bırakmışlardı. Raporları almak için hastaneden çıkan Sunal’ın yakınları park ettikleri otomobilin yerinde olmadığını görerek çalındığını fark etmiş ve büyük bir şok yaşamıştı. Yaşanan trajik hırsızlık olayı sonrası Kaan Sunal dün saat 09:30 sıralarında hayata gözlerini yummuş ve toprağa verilmek üzere Çanakkale’ye nakledilmişti. Bütün Türkiye’yi üzen bu olayın ardından bugün Çanakkale Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kaan Sunal son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş sevgisi ile adından söz ettiren Sunal’ın tabutunun üzerine sevenleri ve arkadaşları tarafından Beşiktaş forması ve atkısı konuldu. Duygu yüklü anların yaşandığı törende, kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınarak, genç öğrencinin na’şı toprağa verilmek üzere yeni mezarlığa götürüldü.

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