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Kaan Yıldırım Pınar Deniz için 1 milyon 800 bin TL'lik tekne kiraladı mı? "Asla vermem"

11.05.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği dedikodularıyla ilgili konuştu.

Kaan Yıldırım Pınar Deniz için 1 milyon 800 bin TL'lik tekne kiraladı mı? "Asla vermem"

Bir dönem Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım aradığı aşkı Pınar Deniz'de buldu. Son günlerde tatil haberleriyle gündemde olan yakışıklı isim iddialara yanıt verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile birlikteliğini sürdüren Kaan Yıldırım, Levent'teki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yıldırım'a Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri soruldu.

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Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" açıklamasında bulundu.

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