Kabataş Lisesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni

Televizyonda izlediği bir Real Madrid-Barselona maçı hatırasını paylaşan Selçuk, "Sunucu Barselona'nın antrenörüne dedi ki, 'Kazanmak için ne yapacaksınız? Antrenör, dedi ki; 'Kazanmak için her şeyi yapacağız.' Real Madrid'in antrenörüne sordu. O, dedi ki; 'Kazanmak için her şeyi yapmayacağız.' Bizim ahlak sınırlarımız var. Meseleye bu açıdan bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Velilere ve öğretmenlere de seslenen Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Veliler, çocuklar emanettir. Benim çocuğum demek bile emanete zeval verir. Her bir çocuk milletin, insanlığın emanetidir. Çocuk insanlığın öz yurdudur. Çocuk bozulursa insan bozulur, insanlık bozulur. Ebeveynlerin biraz daha taşıdığı vebali hissetmesinde yarar var. Sevgili öğretmenler, bizler milletimizin hamuru bıkmadan usanmadan her gün yoğuran insanlarız. Toplumumuzu her gün yeniden inşa eden insanlarız. Sizlere, heyecanınıza ve ettiğiniz yemine inanıyoruz. Bunun hakkını teslim edeceğinize inanıyoruz."

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.