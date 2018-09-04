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Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

İBB, Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesinin iptal edilmediğini açıkladı. Ancak projede büyük bir değişiklik yapılacak. Büyük proje, karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecek.

Kabataş martı iskele projesi iptal mi edildi? İBB tartışmalara noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) Projesinin iptalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

PROJE İPTAL EDİLMEDİ

İBB açıklamasında bazı basın yayın organlarında projenin iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Kabataş Meydan düzenlenmesi iptal edilmemiştir." denildi.

PROJE SİL BAŞTAN YENİDEN DÜZENLENECEK

Açıklamada, "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje, karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi, en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş martı Iskele İBB

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