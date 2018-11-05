Kabil'de bir ABD askerinin öldürülmesi

NORTH OGDEN (AA) - Afganistan'da eğitim faaliyeti sırasında Afgan askeri tarafından silahla öldürülen ABD askerinin, ülkesinde bir kasabanın belediye başkanı olduğu bildirildi.
Ulusal Muhafızlar'ın Utah eyaletindeki biriminden yapılan açıklamada, cumartesi günü yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 39 yaşındaki Binbaşı Brent Taylor'un Salt Lake şehrinin kuzeyindeki North Ogden kasabasının seçilmiş belediye başkanı olduğu belirtildi.
Açıklamada, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Ulusal Muhafızlar'da yarı zamanlı subay ve eğitmen olarak görev yapan Taylor'un geçici görevle bulunduğu Afganistan'da Afgan ordusu mensuplarına komando eğitimi verdiği ifade edildi.
Taylor'un yaklaşık 17 bin nüfuslu kasabadaki belediye başkanlığı görevinden 1 yıl geçici izin alarak Afganistan'a gittiği kaydedildi.
Binbaşı Taylor'un hayatını kaybettiği saldırıda kimliği açıklanmayan bir ABD askerinin de yaralandığı bildirilmişti.
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