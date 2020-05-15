Kabil'de doğum hastanesine saldırı sonrası yetim kalan bebekleri emziren anne: Firuze Ömer

O zamana dek Afgan özel güçleri, 100 kadın ve çocuğun saldırıya uğradığı Daşt-i Barçi Hastanesi'nden, Firuze'nin evine iki kilometre mesafedeki Atatürk Çocuk Hastanesi'ne taşımıştı.

Eşi Firuze'nin önerisini hemen kabul etti ve bebeklerine bakacağını söyledi.

Daha sonra olanlarsa merhamet ve cesaret örneğiydi.

Bebeğini emzirirken, saldırı yüzünden yetim kalan bebeklerden başka bir şey düşünemiyordu.

Kendisi de dört aylık bir erkek bebeğin annesiydi.

27 yaşındaki Firuze, saldırıyı televizyondan duymuştu. Arkadaşlarıyla konuştuktan ve sosyal medyadaki fotoğrafları gördükten sonra tablonun ne kadar ağır olduğunu anladı.

Salı günü, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir doğum hastanesine militanların düzenlediği saldırıda, aralarında yeni doğmuş bebeklerin, annelerin ve hemşirelerin de bulunduğu en az 24 kişi, acımasızca öldürüldü.

Firuze Ömer, "Kendi çocuğumu emziriyordum ve duygulandım. Diğer bebeklerin çektiği acıyı görebiliyordum" diyor.

Ağlayan bebekler

Firuze'nin arabayla kat ettiği mesafe kısa olabilir ancak acımasız saldırı nedeniyle travma yaşayan ve korkmuş bir kentte bu yolculuk aynı zamanda riskli de.

"Hastaneye gittiğimde 20 kadar bebek gördüm. Bazıları yaralıydı. Hemşirelerle konuştum ve bana çok ağlayan bebekleri emzirmemi söylediler."

Firuze daha sonra, arka arkaya dört bebeği emzirdi.

O hastaneye gelmeden önce, hemşireler bebekleri süt tozundan yapılmış mamayla doyurmaya çalışıyordu.

Firuze, "Bazı bebekler o sütü içmeyi reddediyordu" diyor.

Sakinleştirici etki

Bebeklere bir yaşam eli uzattı Firuze. "Emzirdiğimde, üzerinde sakinleştirici bir etkisi oldu. Onlara yardım edebildiğim için mutluydum. İki saat kadar sonra kendi oğlumu emzirdim" diyor.

Firuze yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı ve diğer annelere de hastanede ağlayan bebekler için aynısını yapma çağrısında bulundu.

Bazı kadınların gönüllü olup, bebekleri emzirdiklerini anlatıyor.

Firuze, saldırının yaşandığı günün gecesi ve iki gün sonra da hastaneyi ziyaret etti.

Bunun, eşinin kendisine verdiği tam teşvik ve destekle mümkün olabildiğini söylüyor.