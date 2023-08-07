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KABİNE TOPLANTISI 7 AĞUSTOS 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? Toplu sözleşme süreci, tahıl anlaşması...

07.08.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İki haftanın ardından gerçekleştirilecek olan kritik toplantıda memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci ve tahıl anlaşması gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü, gündem maddeleri neler? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI 7 AĞUSTOS 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? Toplu sözleşme süreci, tahıl anlaşması...

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilere vergisiz telefon ile ev hanımlarına emeklilik konularına ilişkin son durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kritik toplantıda memur ve emeklilerin toplu sözleşme süreci ve tahıl anlaşması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Yapılacak toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler detaylı şekilde görüşülecek. İşte Kabine Toplantısı saati, tarihi ve gündem maddeleri...

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde (7 Ağustos 2023 Pazartesi) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler enine boyuna görüşülecek.

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması ele alınacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE SON DURUM

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN ARTMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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