KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ? 6 Aralık 2023 Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Son durum!

"Kabine Toplantısı kararları ne oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirildi. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı için ise geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda asgari ücret konusunun da masaya yatırılması bekleniyordu. İşte, Kabine Toplantısı konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) yapıldı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmelerin de masaya yatırılacağı ön görülüyor.

ASGARİ ÜCRET VE MAAŞ ZAMLARI ELE ALINACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.





