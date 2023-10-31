KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı konuları neler? Evlilik kredisi, enflasyonla mücadele, prim gün sayısı...

Kabine Toplantısı tarihi ve saati 31 Ekim 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere son toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Evlilik kredisi, enflasyonla mücadele, prim gün sayısı gibi konuların Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabinbe Toplantısı bugün (31 Ekim 2023 Salı) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısında Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımalarının ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek. Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen evlilik kredisi çalışmasında son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.





