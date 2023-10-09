HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine toplantısı ne zaman, bitti mi? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı kararları ne oldu?

Kabine toplantısı ne zaman, bitti mi? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı kararları ne oldu?

08.10.2023 16:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddeleri merak edildi. Bilindiği üzere kabine toplantısı iki haftada bir pazartesi günleri toplanmaktadır. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bitti mi? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı kararları ne oldu?

Kabine toplantısı ne zaman, bitti mi? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı kararları ne oldu?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve ele alınacak maddeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, 9 Ekim 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı saat 17.00 civarında başladı ve sona erdi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip edildi.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında öne çıkan başlıkların ise İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zam olarak sıralanması bekleniyor.

kabine toplantısı

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıskaç daralıyor... Hamas'tan İsrail'e kan donduran tehdit! Esir infazı başlıyor: videoları yayınlanacak...Kıskaç daralıyor... Hamas'tan İsrail'e kan donduran tehdit! Esir infazı başlıyor: videoları yayınlanacak...
'Polis dahi giremez' demişti bir anda baskın gerçekleşti!'Polis dahi giremez' demişti bir anda baskın gerçekleşti!
Eski eşi dehşeti yaşattı! Pusu kurup ateş açtıEski eşi dehşeti yaşattı! Pusu kurup ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı kabine

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.