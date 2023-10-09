Kabine toplantısı ne zaman, bitti mi? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı kararları ne oldu?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve ele alınacak maddeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, 9 Ekim 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı saat 17.00 civarında başladı ve sona erdi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip edildi.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında öne çıkan başlıkların ise İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zam olarak sıralanması bekleniyor.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."



