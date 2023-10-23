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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, BUGÜN mü? Kabine Toplantısı konuları neler?

23.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İç ve dış siyasi gündem ile emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammı gibi konuları yakından takip edenler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, BUGÜN mü? Kabine Toplantısı konuları neler?

Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı ardından yeni kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ YAPILACAK?

Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde yapılmıştı.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 2bugün bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama yer almıyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

kabine toplantısı

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. Ayrıca milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen zam hakkında ayrıntıların da ele alınması öngörülüyor.

kabine toplantısı

Günün önemli manşetleri


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