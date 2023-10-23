KABİNE TOPLANTISI ne zaman, BUGÜN mü? Kabine Toplantısı konuları neler?

Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı ardından yeni kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ YAPILACAK?

Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim tarihinde yapılmıştı.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 2bugün bekleniyor.

Öte yandan konu hakkında resmi açıklama yer almıyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. Ayrıca milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen zam hakkında ayrıntıların da ele alınması öngörülüyor.







