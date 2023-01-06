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Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

06.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı araştırmaları hız kazandı. Yeni yılın gelmesiyle milyonlarca kişinin maaşını belirleyecek olan TÜİK enflasyon verileri açıklandı ve memur, emekli zammı, yardım ödenekleri de miktarı belli oldu. Kabine Toplantısı en son 26 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Gündemdeki yoğunluk devam ederken gözler, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Ocak ayı Kabine Toplantısı tarihi araştırılıyor. Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları basın açıklaması yaparak duyuruyor. Son Kabine Toplantısı'nda EYT, emekli ve memur zammı, asgari ücret, sözleşmelilere kadro gibi konular ele alınmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor.

Toplantı en son 26 Aralık'ta düzenlenmişti. Geçtiğimiz pazartesi (2 Ocak) toplantı yapılmadı.

Sıradaki toplantının bu pazartesi (9 Ocak) yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “ Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz."

EYT çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak." demişti.


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