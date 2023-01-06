Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Ocak ayı Kabine Toplantısı tarihi araştırılıyor. Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları basın açıklaması yaparak duyuruyor. Son Kabine Toplantısı'nda EYT, emekli ve memur zammı, asgari ücret, sözleşmelilere kadro gibi konular ele alınmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı var mı yok mu? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor.

Toplantı en son 26 Aralık'ta düzenlenmişti. Geçtiğimiz pazartesi (2 Ocak) toplantı yapılmadı.

Sıradaki toplantının bu pazartesi (9 Ocak) yapılması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “ Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz."

EYT çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak." demişti.



