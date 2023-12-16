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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Aralık Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

16.12.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddeleri merak edildi. Bilindiği üzere kabine toplantısı iki haftada bir pazartesi günleri toplanıyor. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Aralık Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Aralık Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve ele alınacak maddeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 18 Aralık Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının, 18 Aralık 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor.

kabine toplantısı

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.


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Kabine Toplantısı kabine
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