Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 18 Aralık Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve ele alınacak maddeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 18 Aralık Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının, 18 Aralık 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı süreci devam ettiği için önümüzdeki Kabine toplantısından asgari ücretle ilgili karar çıkması beklenmiyor.

Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması bekleniyor.







