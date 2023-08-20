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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

20.08.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ne zaman toplanacağı ve gündem maddeleri merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine toplanacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddeleri 21 Ağustos pazartesi günü öncesi araştırılıyor. Bilindiği üzere kabine toplantısı iki haftada bir pazartesi günleri toplanmaktadır. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi kabine toplantısına başkanlık edecek. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapılacak olan toplantı saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının gündeminde olacak.

kabine toplantısı

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

telefon

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

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