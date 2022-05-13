Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen besinler

Kabızlık, zaman zaman pek çok kişinin sorunu olabiliyor. Karında şişkinlik, dışkının sert olması, bir haftaya varan dışkılayamama sorunu, nasıl beslendiğinizle ilgili en çok. Yeterince su, meyve, yeşil sebze, kepekli ve lifli gıda tüketmek; hareketli bir yaşamı tercih etmek gerekiyor kabızlığa karşı.

Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli, kabızlığa karşı en iyi çözümün kuru meyve yemek olduğunu belirterek, kabızlığa karşı yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

• Bol su ve bitki çayı için.

• Kepekli ürünleri tercih edin.

• Kuru erik, kuru incir ve kuru kayısı yiyin.

• Kök sebzelerden havuç, kereviz ve turp; yapraklı sebzelerden roka, lahana, ıspanak, maydanoz, dereotu ve marul tüketin.

• Tahıl ve baklagil grubunu ihmal etmeyin.

• Meyve tüketimini artırın.

• Bağırsakları çalıştırıcı özelliği olduğundan probiyotik yoğurtları tercih edin.

• Keten tohumu kullanın.

• Fındık, ceviz ve badem tüketin.

Taylan Kümeli'nin kabızlık için bitki çayı formülü

Bir avuç içi kadar maydanoz, bir avuç içi kadar kiraz sapı, üç poşet yeşil çay, üç kayısı ve bir limonu beş bardak suyun içine koyarak kaynatın. Bu çayı sabahtan akşama kadar aralıklı olarak için.

Dr. Ender Saraç'tan kabızlık giderici tarifler

• Kuru kayısıyı ve kuru mürdüm eriğini akşamdan bir bardak suyun içinde bekleterek sabah aç karnına bu suyu için. Suyu içtikten sonra kayısı ve erikleri yiyin. Bu işlemi her sabah tekrarlayın.

• Keten tohumunu havanda biraz döverek sabahları aç karnına, az yağlı yoğurtla karıştırarak yiyin.

• Akşamdan bir kilo arpayı üzerini örtecek kadar suyun içine koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah haşlayın ve içine iki adet kabak, bir miktar pırasa, ıspanak, kereviz sapı, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ekleyerek pişirin. Hazırladığınız bu çorbayı sabah aç karnına için.

• İki yumurta sarısını kek kabında iyice çırpın. Bir fincan sıvı yağın içine tarçını ekleyip ayrı bir kapta çırpın ve yumurtanın içine katın. 50 gr az öğütülmüş keten tohumu, 50 gr yulaf ezmesi, bir miktar mürdüm eriği, 1-1,5 kahve fincanı şeker, tam buğday ununu da ekleyerek normal bir kek hamuru elde edin. Hamuru 150-160 derecede pişirin. Keki iki ince dilimden fazla yemeyin.

