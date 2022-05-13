KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen besinler

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen besinler

13.05.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık sorunu pek çok kişinin başına gelebilir. Hayatı çekilmez kılan kabızlık, ağrı ve gün boyu süren rahatsızlığa neden olabilir. Bu sorunu yaşayanların sağlığına kavuşmaları için kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa karşı doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Kabızlığa iyi gelen besinler hangileridir?

Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen besinler

Kabızlık, zaman zaman pek çok kişinin sorunu olabiliyor. Karında şişkinlik, dışkının sert olması, bir haftaya varan dışkılayamama sorunu, nasıl beslendiğinizle ilgili en çok. Yeterince su, meyve, yeşil sebze, kepekli ve lifli gıda tüketmek; hareketli bir yaşamı tercih etmek gerekiyor kabızlığa karşı.

Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli, kabızlığa karşı en iyi çözümün kuru meyve yemek olduğunu belirterek, kabızlığa karşı yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

Bol su ve bitki çayı için.
Kepekli ürünleri tercih edin.
Kuru erik, kuru incir ve kuru kayısı yiyin.
Kök sebzelerden havuç, kereviz ve turp; yapraklı sebzelerden roka, lahana, ıspanak, maydanoz, dereotu ve marul tüketin.
Tahıl ve baklagil grubunu ihmal etmeyin.
Meyve tüketimini artırın.
Bağırsakları çalıştırıcı özelliği olduğundan probiyotik yoğurtları tercih edin.
Keten tohumu kullanın.
Fındık, ceviz ve badem tüketin.

Taylan Kümeli'nin kabızlık için bitki çayı formülü

Bir avuç içi kadar maydanoz, bir avuç içi kadar kiraz sapı, üç poşet yeşil çay, üç kayısı ve bir limonu beş bardak suyun içine koyarak kaynatın. Bu çayı sabahtan akşama kadar aralıklı olarak için.

Dr. Ender Saraç'tan kabızlık giderici tarifler

Kuru kayısıyı ve kuru mürdüm eriğini akşamdan bir bardak suyun içinde bekleterek sabah aç karnına bu suyu için. Suyu içtikten sonra kayısı ve erikleri yiyin. Bu işlemi her sabah tekrarlayın.

Keten tohumunu havanda biraz döverek sabahları aç karnına, az yağlı yoğurtla karıştırarak yiyin.

Akşamdan bir kilo arpayı üzerini örtecek kadar suyun içine koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah haşlayın ve içine iki adet kabak, bir miktar pırasa, ıspanak, kereviz sapı, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tutam tuz ekleyerek pişirin. Hazırladığınız bu çorbayı sabah aç karnına için.

İki yumurta sarısını kek kabında iyice çırpın. Bir fincan sıvı yağın içine tarçını ekleyip ayrı bir kapta çırpın ve yumurtanın içine katın. 50 gr az öğütülmüş keten tohumu, 50 gr yulaf ezmesi, bir miktar mürdüm eriği, 1-1,5 kahve fincanı şeker, tam buğday ununu da ekleyerek normal bir kek hamuru elde edin. Hamuru 150-160 derecede pişirin. Keki iki ince dilimden fazla yemeyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Regl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınızRegl dönemiyle ilgili şaşırtan bilgiler! Hiç duymamıştınız
Göğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izlediGöğsünden çıkan şoke etti! Videosunu milyonlar izledi
Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Bu yöntem yaşlanmayı bitiriyor! İşte Asyalı kadınların sakladıkları güzellik sırrı

Bu yöntem yaşlanmayı bitiriyor! İşte Asyalı kadınların sakladıkları güzellik sırrı

Saç dökülmenizi kökten bitirecek çözüm!

Saç dökülmenizi kökten bitirecek çözüm!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

Patatesi böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemişti!

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Mucize kurtuluş! 3 yaşındaki kızı böyle kurtardı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.