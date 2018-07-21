Kabızlık Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Kabızlık kalın bağırsak kaslarının çok yavaş ya da yetersiz kasılmasından dolayı meydana gelir. Bu da dışkının çok daha yavaş hareket etmesine ve daha fazla su kaybetmesine neden olur. Kabız olduğunuzu bağırsak hareketlerinizin azlığından anlayabilirsiniz. Bu durum oluştuğunda kişi haftada 3 ya da daha az dışkılama ihtiyacı hisseder. Kabızlığın başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam, su tüketiminin azlığı ve az miktarda lifli besinler tüketmek bulunur. Tedavi edilmeyen kabızlık ciddi bağırsak problemlerine, rektumda yırtılmaya, hemoroide ve daha pek çok ciddi hastalığa sebep olarak kronikleşebilir ve tedavisi mümkün olmayan bir hal alır. Kabızlık Neden Olur? 1. Lif eksikliği

Diyetlerinde lifli gıdalara yer veren kişilerin, kabızlıktan şikayet etme olasılıkları oldukça azdır. Meyve, sebze ve kepekli tahıllar gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sisteminin sağlığı bakımından önemlidir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Lif bakımından yetersiz olan gıdalar peynir, et ve yumurta gibi yüksek yağ içeren yiyeceklerdir ve kararında tüketilmelidir.

2. Ağrı kesiciler

Özellikle opioid yani narkotik ağrı kesicilerin (morfin, kodein, meperidin gibi) kabızlığa neden olma olasılıkları çok yüksektir. Bu kuvvetli ağrı kesiciler için birçok reseptör sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda ibuprofen ve aspirin gibi non steroidal antienflamatuar ve asetilsalisilik asit içeren ilaçları kronik şekilde kullanan kişilerde kabızlık riskinin çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 3. Hareketsiz yaşam

Fiziksel olarak inaktif hale gelmek, yani hareketsiz bir yaşam sürmeye başlamak kabızlık riskini de beraberinde getirir. Bu özellikle yaşlı kişiler için geçerli bir durumdur. Ayrıca bir hastalık sebebiyle uzun süre yataktan çıkmaması gereken kişilerin birkaç gün ya da bir hafta boyunca kabızlık problemiyle yüz yüze gelmesi kaçınılmazdır. Bununla birlikte bazı uzmanlar fiziksel aktivitenin metabolizmayı hızlandırdığını düşünmektedir. Yetişkinler, genç insanlarla karşılaştırıldığında daha yerleşik bir yaşama sahip oldukları görülür. Bu yüzden hareketsiz yaşamı benimsemiş olan kişilerde kabızlık riski daha yüksektir. Fiziksel olarak aktif insanların, inaktif insanlardan daha az kabız olma olasılığı vardır.

4. Huzursuz bağırsak sendromu (İrritabl bağırsak sendromu) Ülke nüfusunun %22'si hayatının bir döneminde huzursuz bağırsak sendromuyla mücadele etmiş ya da etmeye devam ediyor. Genellikle 35 yaşın altındaki kadınlarda ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromunun en sık karşılaşılan belirtileri; aşırı gaz, karında şişkinlik, ağrı, ishal atakları ya da kabızlıktır. Bu hastalık kronik bir hal almaya oldukça meyillidir. Eğer huzursuz bağırsak sendromu tekrarlarsa sindirim sisteminde çeşitli sorunlar meydana gelir ve bağırsak hareketlerinde değişiklikler görülür. 5. Hamilelik

Hamileliğin belirli evrelerinde mide ve bağırsak ile ilgili problemler baş gösterir. Hamilelikte en sık rastlanan sindirim problemlerinin başında mide bulantısı ve şişkinlik gelir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde lif ve su alımının giderek azalması, hamileliğin devam etmesini sağlayan kanda progesteron hormonunun artmış olması ve hamileliğin sebep olduğu kronik yorgunluk yüzünden hareketlerin azalması kabızlığa zemin hazırlayan en büyük etmenlerdir. Özellikle gebeliğin son haftalarında bağırsak ile bebeğin adeta köşe kapmaca oynaması şiddetli ishal ve kabızlığın ortaya çıkmasına sebep olur.

6. Dışkılamayı sürekli ertelemek

Genellikle dışkıyı erteleme durumunu hemen herkes yapmaktadır. Bunun sebebi bulunduğunuz mekandaki tuvaletlerin hijyenik olmaması, bir yere yetişmeniz gerektiği için tuvalete girmeye vaktinizin olmaması ya da tamamen psikolojik nedenlerden ötürü dışarıda tuvalet kullanmayı tercih etmemenizdir. Ancak sürekli olarak dışkılamayı ertelemek aslında refleks yolu ile bağırsak hareketlerini tersine çevirmeye sebep olur. Bu durum dışkının bağırsağın son kısmı olan rektumdan daha yukarıya gitmesi ve tuvalet ihtiyacının ortadan kalkması ile son bulur. Bunun sonucunda dışkı kalın bağırsakta olması gerekenden daha uzun kalır ve dışkının su miktarı giderek azalır. Bu durum dışkının sertleşerek rektumdan geçememesine ya da zorlanarak geçmesine sebep olur. Kabızlık Belirtileri Nelerdir? Kabızlık yaşam kalitesini ciddi anlamda bozan bir rahatsızlıktır. Bu yüzden kabızlık belirtilerinin bir ya da birkaçından muzdaripseniz vakit kaybetmeden bir hekime başvurmanız en sağlıklısıdır. Dışkılama sırasında zorlanma

Her zamankinden daha az tuvalete çıkmak

Şişkinlik ve mide bulantısı

iştah kaybı

Karın ağrısı

Gaz

Karın krampları

Sert ve topaklar halinde görülen dışkı Kabızlık Nasıl Tedavi Edilir? 1. İlaç tedavisi

Kabızlık nasıl giderilir? Kabızlık eğer kısa süreli ise ilaca ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak uzun süren kabızlık için 6 çeşit ilaç kullanılmaktadır. Birincisi ve en çok kullanılanı kalın bağırsakta kitle oluşumunu sağlayan ilaçlardır ki bu ilaçların içerisinde lif bulunur. Etrafında su tutulumunu gerçekleştirerek bağırsak içinde yumuşak ve kayan bir kitle meydana getirir. Ancak yan etkileri mevcuttur. Bazı vitamin ve ilaçların emilmesini önleyebilir.

İkincisi bağırsak hareketlerini hızlandıran ilaçlardır. Bu ilaçlar direkt olarak kas dokusuna ve kalın bağırsağa etki ederek kalın bağırsak hareketlerini hızlandırır. Üçüncüsü dışkılamayı yumuşatan ilaçlar, dördüncüsü kayganlık sağlayan ilaçlardır. Beşinci sırada maden tuzu içeren ilaçlar ve son olarak da propulsif ilaçlar gelir. 2. Bitkisel yöntemler

Bazı bitkisel yöntemler kabızlığın önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olur. Dışkılamayı yumuşatır ve kalın bağırsağın hareketini artırır. Kabızlık hemen nasıl geçer diye merak ediyorsanız cevap sinameki bitkisidir. Bu bitki bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı kısa sürede giderir. Ancak fazla miktarda kullanmamaya özen gösterin çünkü tam tersi etki ile karşılaşarak ishal olabilirsiniz. Kabızlığı hemen ne söker sorusuna verilebilecek bir diğer yanıt ise ılık limonlu sudur. Kabızlıktan muzdaripseniz sabah kalktığınızda aç karına bir su bardağı ılık suyun içerisine yarım limon sıkın ve yavaş yavaş için. Bu yöntem ile bağırsaklarınız hızlı bir şekilde yumuşayacak ve kabızlığınızın birkaç gün sonra tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Peki kabızlık için ne yemeli?