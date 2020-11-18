Kablo hırsızları suçüstü yakalandı, bir de 6 bin 174 TL trafik cezası kesildi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde trafodan kablo kesmeye çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarına uymamaktan da toplam 6 bin 174 TL para cezası kesildi.

Vize ilçesine bağlı Müsellim köyünde jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında plakası olmayan ve arkasına sepet takılı şüpheli bir motosiklet tespit edildi. Ekiplerce çevrede yapılan araştırmada Müsellim köyü tüzel kişiliğine ait trafoya bağlı bakır kabloları kesmeye çalışan F.A. ve A.T. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra motosiklet sürücüsüne 2918 Sayılı Kanun’un 36/3.A sürücü belgesiz araç kullanma suçundan 2 bin 473 TL, araç sahibine 2 bin 473 TL sürücü belgesiz araç kullandırma ve tescil belgesi olmadan karayoluna çıkma suçundan bin 228 TL olmak üzere toplamda 6 bin 174 TL trafik para cezası kesildi. Motosiklet de yediemin otoparkına çekildi.

