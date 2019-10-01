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KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

    Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıta dönüştürdüğü ve bu akaryakıtı kaçak yollardan piyasaya sürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmaların ardından 5 Eylül 17 Eylül tarihleri arasında Bağcılar ve Silivri ilçelerinde bulunan tır parklarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 numara yağ olarak bilinen 2 buçuk ton kaçak akaryakıt, 22 ton 50 litre kaçak motorin ile kaçak akaryakıt taşımacılığı yapan tanker ele geçirildi. Operasyon kapsamında Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan 3 kişiye 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

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