Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kaçak göç ile mücadele için başlattığı operasyonlar kapsamında 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu.

İstanbul emniyetinin kaçak göç ile mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlatığı operasyonlarda 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Polis ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

