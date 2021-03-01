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Kaçak kazı operasyonunun ardından çıkan kavgada ölü sayısı 7’ye yükseldi

01.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Kaçak kazı operasyonunun ardından çıkan kavgada ölü sayısı 7’ye yükseldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaçak kazı operasyonunun ardından çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7’ye yükseldi.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda jandarma ekipleri ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaçak kazı operasyonunun ardından çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 7’ye yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda jandarma ekipleri ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile, 5 Şubat Cuma günü Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmış ve kavgada 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 gündür tedavi gören yaralılardan Yaşar Göğüs (21), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar Göğüs’ün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7’e yükseldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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