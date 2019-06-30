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Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 17:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gözebaşı köyüne bağlı Zorköy mezrası mevkinde kaçak kazı yaparak define arayan M.A., R.P., Ş.D., R.K., İ.Y.

Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı

Adıyaman’da kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gözebaşı köyüne bağlı Zorköy mezrası mevkinde kaçak kazı yaparak define arayan M.A., R.P., Ş.D., R.K., İ.Y. ve A.Y., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken, olayda 1 adet iş makinesi, 3 çift demirci eldiveni, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet manivela ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçak kazı yapan definecilere baskın: 6 gözaltı

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