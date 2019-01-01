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Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu Geredeli Mahallesi Alacakese mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin, A.C, F.R, A.Y, K.K. ve A.E'yi suçüstü yakaladığı operasyonda metal dedektörü, kazma, keser, çekiç, levye, kürek, kırıcı ve delici matkap ile bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

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5 gözaltı kaçak kazı

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