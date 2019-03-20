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Kaçak sigaraya sıkı takip

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tütün kıyarak sigara üretimi yapılan bir mekanı Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri baskın düzenledi.

Kaçak sigaraya sıkı takip

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tütün kıyarak sigara üretimi yapılan bir mekanı Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Baskında çok sayıda dolu makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği görevlileri Gümrük Kaçağı Sigara ticaretini önlemeye yönelik olarak yaptıkları çalışmada kompresörlü makine ile makaronlara tütün basarak sigara üretimi yaptığı iddia edilen M.Y.’nin adresine baskın düzenlediler. Yapılan baskında sigara sarma makinası, kompresör, 6 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 980 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 600 adet içi boş makaron ele geçirildi. M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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