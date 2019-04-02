Kaçan hırsız çıkmaz sokağa girince yakalandı

Yeşilova Mahallesi 4. Kenar Sokak'taki içinde inşaat malzemelerinin bulunduğu 16 U 6053 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan E.K (19), çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Hırsız çıkmaz sokakta yakalandı

Evlerinden sokağa inen mahalleli, E.K ve yanındaki bir şüpheliyi bir süre kovaladı.

Durumu fark eden bekçilerin de katıldığı kovalamacada, şüpheli E.K. 4. Çeşme Çıkmazı Sokağı'na girdi.

E.K burada vatandaşlar ve bekçiler tarafından yakalandı.