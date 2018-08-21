Kaçan kurbanlık koçlar drone ile bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kaçtıktan sonra kaybolan 2 kurbanlık koç jandarma ekiplerince drone desteğiyle bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yünlüce köyünde, kesim için bekletilen 2 koç, sahiplerinin fark edemediği esnada kaçarak kayboldu. Bunun üzerine hayvan sahipleri kaybolan koçların bulunması için Elazığ Belediyesi sokak hayvanlarını yakalama timi ve jandarmadan yardım istedi.
Hayvanlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile yapılan arama sonucu bulundu.
Koçlar, sahiplerine teslim edildi.
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!
Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum