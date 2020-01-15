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  4. Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün

Kaçarak evlenen çifte, 58 yıl sonra çocuklarından düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı.

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kaçarak evlenen, parasızlık nedeniyle düğün yapamayan Hasibe Eğriboyun (76) ve Yusuf Eğriboyun (83) çiftine, 4 çocuğu ve 7 torunu düğün yaptı. Yusuf Eğriboyun'un 58 yıl sonra bir cuma günü cuma namazından erken çıkıp, caminin kapısını cemaatin üzerine kilitleyerek eşini kaçırdığı belirtildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Eğriboyun, 1962 yılında 25 yaşındayken Hacılar Mahallesi'nde yaşayan, o dönem 18 yaşındaki Hasibe Eğriboyun'a aşık oldu. Yusuf Eğriboyun, aşkına karşılık veren Hasibe Eğriboyun'u kaçırma planları yaparken, işlediği bir suç nedeniyle tutuklandı. Cezevinden firar ederek Hasibe Eğriboyun'un yaşadığı köye giden Eğriboyun, gittiği cuma namazından cemaatten önce çıktı, caminin kapısını üzerlerine kilitledi. Köydeki bütün erkeklerin camide olmasını fırsat bilen Yusuf Eğriboyun, Hasibe Eğriboyun ile başka bir köye kaçtı. Nikah yapmadan yine cezaevine dönen Eğriboyun, evlenmek için dilekçe verdi. O dönemki cezaevi yönetimi, Eğriboyun'un kaçacağını düşünerek çıkışına izin vermedi. Yönetim, nikahın cezaevinde yapılmasına onay verdi. Çift, bunun üzerine cezaevinde nikah kıydı. Yusuf Eğriboyun, cezası bittikten sonra eşiyle Antalya kent merkezine yerleşti. 58 yıldır mutlu bir hayat sürdüren çiftin, bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi.
Yıllar içinde anne ve babalarının düğün yapmadığını öğrenen çocukları ile 7 torunu, çift için gelenek ve göreneklere göre düğün yaptı. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde, mahallenin imamı gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikâhını tazeledi. Düğünde eşiyle birlikte oynayan Yusuf Eğriboyun, "Düğün yapamamış olmamız içimize dert olmuştu. Hikâyemizi merak eden çocuklara, torunlara kaçıp evlendiğimizi söylüyorduk. Onlar da bu duruma üzüldükleri için bizim için bir düğün organize etmişler. Bir ağacı nasıl dallarını kesersin tazelenir, biz de 58 yıl sonra tazelendik" diye konuştu.
Bu sürprizden büyük keyif aldığını söyleyen Yusuf Eğriboyun, "Ayıp ettiğimizi düşünenlerden özür dilerim. Güzel olmuş diyenlere de teşekkür ederim" dedi. Eşiyle yeniden evlenmekten mutlu olduğunu söyleyen Hasibe Eğriboyun ise "Aslında çevre yüzünden istememiştim. Eşim ve çocuklarım isteyince kabul ettim. Bize çok güzel sürpriz yaptılar" dedi.
Nikâh tazeleyen Eğriboyun çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düğün hediyesi bekledikleri söyledi.

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