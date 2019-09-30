HABER

Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı.

Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler yakalanırken, anahtarını yere düşürndükleri, başka yerde park halinde bulunan minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu belirtildi.
Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri yere bir aracın anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktıKaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktıKaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktıKaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu çıktı

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendiKantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldüOtomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Erdoğan: 21. Yüzyılın en tartışmalı olayı

Türk lider hayatını kaybetti

Türk lider hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.