Kaçınılması gereken zehirli tencere çeşitleri ve 4 güvenli alternatif

Teflon tencere Birçok kişi yapışmaz özelliğinden ve ucuz olduğundan dolayı tercih ediyor ama, listedeki en tehlikeli ürün teflon. Teflon tavaların üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, bu tavaların yüzey kısımları çizildiği zaman ortaya çıkmakta ve yemekle birlikte direkt olarak vücudumuza girmektedir. Teflonun dikkat çeken en önemli noktalarından bir tanesi, içerisinde bulunan ve yapışmayı önleyen bazı kimyasalların tiroid bezinin işleyişini bozabileceğine dair güçlü kanıtlar olması. Zira tiroit hastalığına sahip olanların bezlerinde teflonda yer alan kimyasalların daha fazla bulunduğu saptanmış durumda ve dolayısıyla teflonun tiroit bezi ile direkt olarak bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün. Teflon tencere ürünlerinin yapışmaz özellikleri, 572 derece sıcaklığının üzerinde ısıtıldığında toksinlerin ayrılmaya başladığı bir plastik polimer olan PTFE (politetrafloroetilen) kaplaması ile elde edilir. Bu zehirli dumanlar, Teflon gribi olarak bilinen, polimer duman ateşi adı verilen grip benzeri semptomlara yol açar. Hastalık, dumana maruz kaldıktan 4-8 saat sonra ani olarak titreme, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük ve göğüste sıkışma hissi ile grip gibi başlar.

Teflon gribi, çoğu zaman selim seyirli bir hastalıktır ve duman maruziyetinin bitmesinden 12-48 saat sonra kendiliğinden düzelir ama özellikle altta yatan kalp ve akciğer hastalığı olanlarda nadir de olsa ağır tablolar gelişebilir. Sadece insanlar için tehlikeli değil, aynı zamanda papağan, muhabbet kuşu gibi evcil kuşlara da ciddi zararları dokunur. Kuşların akciğerlerinin şişmesine, kanla dolmasına ve kısa sürede ölmesine neden olurlar. İçinde bulunan bir başka kimyasal bileşik, meme, prostat ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine neden olur. PFOA (perflorooktanoik asit) içeren teflon ürünleri pek çok gündelik eşyada da kullanılabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalısınız. PTFE (Politetrafloretilen) ve PFOA (perflorooktanoik asit) içermeyen (granit gibi) ürünler kullanılabilir. Ancak kullandığınız ürünlerin kaplamasına çok dikkat etmeli, sağlam olduğundan emin olmalısınız. Kaplama ince ve çabuk aşınır. Bir kez aşındıktan sonra hemen kullanımı kesmelisiniz.

Bunun yerine bu güvenli alternatifi deneyin: gerçek dökme demir tencere kullanın. Dökme demir tencere ısıyı eşit yayar ve gıdalarınıza zehirli bir şey sızdırmaz. Ayrıca demir seviyenizi arttırmak için iyi bir doğal yoldur. Demir seviyeleriniz iyiyse, güvenli ve kullanışlı olan emaye dökme demir tencere deneyebilirsiniz. Alüminyum tencere ve alüminyum folyo En bol metal olmasının yanı sıra çok güçlü, hafif, çok yönlü ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle alüminyum kullanımı oldukça yaygındır. Ancak gizli tehlikeleri vardır. Alüminyum nörotoksik bir metaldir. Yükseltilmiş alüminyum seviyeleri Alzheimer ve ALS dahil olmak üzere birçok merkezi sinir sistemi hastalığına neden olabilir. Alüminyum tencere genellikle kaplı olsa da, kaplama aşınmaya eğilimlidir ve bu nedenle zehirli metali yiyecekinize bırakır. Bunun yerine bu güvenli alternatifi deneyin: Cam tencere. Bu, dikkate alınması gereken başka bir güvenli seçenektir. Dayanıklı, çevre dostu olmasının yanı sıra ısıtıldığında zehirli hiçbir şey salmaz. Tek eksisi yapışmaz yüzey olmayışı gösterilebilir. Ancak sağlığınız için buna değer.

Bakır tencere Mağazalarda bakır tencere görmüş olabilir ve ne kadar güzel olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ayrıca, hızlı ve eşit ısıtma sağlayan iletken özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmuş olabilirsiniz. Ancak, bakırın tencerelerde kullanıldığında gerçekten tehlikeli olabileceğini biliyor musunuz? Bazı diğer ağır metaller gibi, bakır da sağlık için zararlı olabilir. Vücutta aşırı miktarda ağır metal zehirlenmesine yol açabilir. Bunun yerine bu güvenli alternatifi deneyin: paslanmaz çelik tencere. Hafif ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Sadece alırken paslanmaz çelik aldığınızdan emin olun. Bu ürünler herhangi bir nikel veya krom içermez. Seramik kaplamalı tencere Seramik kaplı tencere güzel görünüyor ve ilk başta güvenli bir seçenek gibi duruyor. Sonuçta, % 100 seramik pişirme amaçlı tamamen güvenlidir. Bununla birlikte, bir seramik kaplama genellikle kötü malzemeleri saklamaktadır. Yumuşak seramik kaplama dayanıklı değildir ve birkaç zaman sonra aşınmaya başlar. Aşınma olduğunda, kaplamada bulunan kurşun ve kadmiyum, yemeğinize ve daha sonra vücudunuza geçecektir.