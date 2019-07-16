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Kaçırılan ikinci kaptanın ağabeyi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemi personeli korsanlar tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan ikinci kaptanın ağabeyi konuştu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemi personeli korsanlar tarafından kaçırıldı. Kaçırılanlar arasından bulunduğu öğrenilen geminin 2. kaptanı olan Ersin Yılmaz'ın ağabeyi konuştu.
Kaçırılan 10 mürettebatın arasında bulunduğu belirtilen geminin ikinci kaptanı Ersin Yılmaz'ın ağabeyi Muhsin Yılmaz, "İkinci kaptan Ersin Yılmaz'ın abisiyim. Dün haberimiz oldu, tedirginlik içinde olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen şirketle telefon bağlantısı yaptık. Onlar da bize gece yarısı gemiye silahlı korsanların baskın yaptığını ve onun haricinde herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve haber beklediklerini söylediler. Sağlık durumuyla ilgili hiç bir bilgimiz yok. Bugün öğrendiğimiz, 10 tane mürettebatı kaçırmışlar ve onlar içinde benim kardeşim de var. Kendisi 20 senedir denizci, 20 senedir kaptan. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Kendisiyle Cuma günü telefonda görüştüm. Yola çıkacağını söyledi bana. 3 günlük yol olduğunu, Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne gideceklerini söyledi. Pazartesi günü Fildişi Sahili'nde olacaklarını söyledi bize. Ondan sonra da haber alamadık kendisinden." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kaçırılan ikinci kaptanın ağabeyi konuştu

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