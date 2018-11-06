Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti

Sevgilisinden ayrıldığı gün 32 yaşındaki Oleg isimli bir adamın kendisini güzel sözler söyleyerek kandırdığını, ardından kimsenin olmadığı bir barakada iki ay boyunca tuttuğunu söyleyen kadın, barakadan kaçmak istediğinde kendisine dışarıdaki köpeklerin saldırmaya çalıştığını anlattı. İşte duyanların kanını donduran olay ayrıntıları...
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