Kaçırıldı, tecavüze uğradı, dayak yedi... Yaşadığı kabus 2 ay boyunca devam etti

Sevgilisinden ayrıldığı gün 32 yaşındaki Oleg isimli bir adamın kendisini güzel sözler söyleyerek kandırdığını, ardından kimsenin olmadığı bir barakada iki ay boyunca tuttuğunu söyleyen kadın, barakadan kaçmak istediğinde kendisine dışarıdaki köpeklerin saldırmaya çalıştığını anlattı. İşte duyanların kanını donduran olay ayrıntıları...

1 / 7 Yıkık bir barakada aylarca tecavüze uğradığını anlatan kadın, dünya gündemini sarstı. 24 yaşındaki kadın, o gün sevgilisinin kendisine evlilik teklifinde bulunmasını bekliyordu ancak terk edildi.

2 / 7 Yol kenarına oturup ağlamaya başlayan kadının yanına başka bir adam geldi. Kendini Oleg olarak tanıtan adamın tatlı sözlerine kanan kadın, iki ay boyunca kâbus gibi günler yaşayacağı eve gitti.

3 / 7 32 yaşındaki adam, kadını iki ay boyunca barakasında zorla tuttu. Bu süre zarfında defalarca dövdüğü kadına tecavüz de etti.

4 / 7 Çürüme kokularının geldiği evden kaçmaya çalışan kadın, dışarıda tehlikeli köpekleri görünce korktu. İhbar üzerine polis, Oleg’i yakaladı.

5 / 7 Oleg tecavüz, kaçırma, hırsızlık ve ölüm tehdidi suçlamalarıyla yargıç karşısına çıkacak.

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