HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçkarlar'da heliski heyecanı

Kaçkarlar'da heliski heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de sadece Rize’de Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, 25 Ocak’ta başlıyor.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- TÜRKİYE’de sadece Rize’de Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, 25 Ocak’ta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından kente gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.
Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun, Kaçkarlara gelmesi tahmin ediliyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro'yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki helisi heyecanı, 25 Ocak'ta başlayacak.
REZERVASYONLAR DOLDU
Kaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yıl da rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi. Türkiye’den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Manisa'da art arda depremlerManisa'da art arda depremler
Bakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlarBakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Son dakika! Manisa'da art arda depremler (Kandilli - AFAD son depremler)

Manisa'da art arda depremler

Bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

Bakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar

İstanbul Havalimanı'nda, Çin'den gelen yolculara koronavirüs (Corona virüs) taraması

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Trump'ın azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Trump'ın azil yargılamasında 3. gün sona erdi

Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

Filistin'den 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.